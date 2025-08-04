Ставка отложенного действия

Высокая ключевая ставка привела к ухудшению качества лизингового портфеля компаний, снижению маржинальности бизнеса и сложностям в обслуживании долга. При этом банки также ужесточили требования к заемщикам, сокращая лимиты и сроки кредитования. В то же время снижение ключевой ставки не приводит к мгновенному снижению стоимости обслуживания долга. И в таких условиях участники лизингового рынка сокращали заимствования, а также выбирают новые направления развития бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году значительная часть пассивов лизинговых компаний была представлена банковским кредитованием. В среднем доля банковских кредитов в пассивах рейтингуемых агентством лизингодателей составила 52%. Вторым по популярности источником финансирования деятельности были облигационные займы, доля которых составила 16%. При этом с октября 2024 по июнь 2025 года ключевая ставка составляла рекордный 21%.

Это стало сдерживающим фактором развития лизингового бизнеса и привело к сложностям в обслуживании как банковских кредитов, так и облигационных займов, отмечают эксперты.

Вместе с тем в ВТБ по-прежнему отдают предпочтение банковскому кредитованию как более гибкому инструменту фондирования. Согласно отчетности «ВТБ Лизинга» по РСБУ за первое полугодие 2025 года, компания привлекла займы и кредиты на 217 млрд руб., тогда как годом ранее объем привлечения достиг 417 млрд руб. Некоторые другие участники рынка также снизили активность на долговом рынке. В частности, согласно отчетности по РСБУ, в первом полугодии 2025 года «Элемент Лизинг» привлек 2 млрд руб. кредитов и займов, тогда как годом ранее объем превысил 10 млрд руб. Компания «ДельтаЛизинг» в отчетном периоде привлекла 7,8 млрд руб. заемных средств, в три раза меньше, чем в предшествующем году (23,8 млрд руб.).

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В «Европлане» и «Интерлизинге» отмечают, что структура долгового портфеля не претерпела значительных изменений. В «Европлане» структура фондирования на 31 марта 2025 года такова: 20% приходится на облигации, остальное — на кредиты. В «Интерлизинге» по итогам первого полугодия 49% приходилось на облигации, 46% на банковские кредиты и 5% на иные обязательства.

Лизинговые компании фактически надеются на фондирование за счет своей клиентской базы.

В связи с этим их «способность выплачивать проценты во многом зависит от способности клиентов платить текущую процентную ставку в составе лизингового платежа», отмечают в ВТБ. Гендиректор «РГ-Лизинг» Рустем Мухамедов отмечает, что в конце прошлого — начале текущего года «многие лизинговые компании столкнулись с возросшим объемом неплатежей и последующих изъятий» (см. “Ъ” от 20 июня). Это привело к ухудшению ликвидности лизинговых компаний и повышенной нагрузке по обслуживанию долга. В связи с тем что высокая ключевая ставка существенно увеличивала стоимость заемных средств, «большинство игроков лизингового рынка переносили свои затраты на клиентов, зеркально повышая ставки по договорам лизингополучателей», говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина. Финансовый директор «Европлана» Анатолий Аминов обращает внимание на то, что «возможны риски, связанные с несоответствием сроков погашения кредита и обязательств по договору лизинга (риск ликвидности), а также с пересмотром процентных ставок по активам и пассивам (процентный риск)».

И даже последние смягчения монетарной политики ЦБ пока не в полной мере отразились на рынке лизинга. С начала лета Банк России дважды снижал ключевую ставку: 6 июня на 1 п. п., до 20%, 25 июля — еще на 2 п. п., до 18%. «Снижение ключевой ставки приводит к снижению процентной нагрузки, если портфель сформирован за счет обязательств с плавающими ставками»,— поясняет директор по работе с инвесторами «Интерлизинга» Николай Алексеев.

К тому же доступность кредитных ресурсов зависит и от других факторов. Директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик отмечает, что «банки ужесточили требования к заемщикам — усилился фокус на качестве активов, ликвидности, структуре портфеля и географической диверсификации рисков». Это особенно затрудняет доступ к финансированию для средних и мелких лизинговых компаний, чьи портфели могут быть менее прозрачными или концентрированными в отдельных секторах, указывает он.

В текущих условиях компании вынуждены снижать свой риск-аппетит и сокращать объемы нового бизнеса, утверждает Зоя Советкина. Кроме того, участники рынка меняют приоритеты в бизнесе. Как утверждает Вячеслав Якубчик, компании фокусируются на приоритетных секторах, поддерживаемых государством: сельском хозяйстве, энергетике, IT-инфраструктуре, импортозамещении. Одновременно они отказываются от некоторых сегментов, в частности от лизинга грузовых автомобилей и спецтехники.

Елена Ванюшина