В Татарстане за сутки потушили 9 пожаров

2 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 9 возгораний, 7 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

За отчетные сутки пожарные совершили 21 выезд по ложным вызовам и 8 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 10 раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики зарегистрировано 7 происшествий. Так, в водоемах Татарстана за сутки погибли 5 человек.

Влас Северин