В водоемах Татарстана за сутки погибли 5 человек

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 5 несчастных случаев на воде, в которых погибли 2 женщины и 3 мужчины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

В Лаишевском районе на реке Волга спасатели извлекли тело 45-летнего мужчины, выпавшего из резиновой лодки у поселка Зеленый Бор. В Казани на озере Комсомольское очевидец нашел тело 43-летней женщины.

В Сабинском районе у деревни Туктар из искусственного водоема извлекли тело 44-летнего мужчины. В Высокогорском районе у поселка Урманче из реки Казанка спасатели нашли тело неустановленного мужчины. В Лаишевском районе у села Державино из искусственного водоема достали тело 28-летней женщины.

Влас Северин