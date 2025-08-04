Доверие камень точит

Российские власти готовят инфраструктуру для обмена информацией с другими странами—членами ЕАЭС, в первую очередь речь идет о 14 сферах, включающих госзакупки, налогообложение и торговлю. Так, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о государственной информационной системе (ГИС) «Доверенная третья сторона», необходимой для верификации электронных цифровых подписей при трансграничном обмене документами. До 2014 года в планах РФ была подготовка к участию в информобмене со всем миром, но санкционные риски вынудили страну сменить этот вектор на сотрудничество с дружественными соседями и строительство инфраструктуры с нуля. Пока соглашение об электронном документообороте действует только между РФ и Белоруссией, но запуск ГИС создает потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении положения о ГИС «Доверенная третья сторона» (ДТС), которая позволит верифицировать электронные подписи при трансграничном юридически значимом электронном документообороте между странами ЕАЭС. Ранее, 24 июля, правительство утвердило постановление о еще одной ГИС — «Интеграционный шлюз». Это «транспортный» канал передачи информации по запросу из России другим государствам ЕАЭС и наоборот. Две системы в интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия (единая точка подключения российских ведомств для обмена информацией с другими государствами—членами союза посредством интегрированной информационной системы ИИС ЕАЭС) являются элементами информационно-технологической архитектуры российского сегмента ИИС. Каждая страна союза разрабатывает свой фрагмент.

«Ранее страны—участницы ЕАЭС договорились обмениваться информацией во всех сферах. Это касается общих процессов — например, транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС или формирования общих баз по отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарствам. Для такого обмена и была создана интегрированная информационная система — ИИС ЕАЭС»,—пояснили “Ъ” в Минцифры. Подписание документа о положении о ГИС ДТС — юридико-техническая необходимость, подчеркивают в ведомстве. Эта система, как и «Интеграционный шлюз», внесена в инфраструктуру электронного правительства в конце 2024 года, уточнили в ведомстве.

ГИС ДТС нацелена на обеспечение информобмена между органами исполнительной власти государств—членов ЕАЭС, а также на обеспечение признания электронных документов в сегменте b2g (business to government) в рамках союза, сообщили “Ъ” в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Правила признания электронной подписи при трансграничном информационном взаимодействии Коллегия ЕЭК утвердила еще 22 августа 2023 года (см. “Ъ” от 15 ноября 2023 года). Как поясняли тогда в ЕЭК, компании, работающие в разных странах союза, смогут использовать одну и ту же электронную подпись для взаимодействия с госорганами. 14 сфер, которые в первоочередном порядке требуют обеспечения признания электронной подписи в трансграничных B2G-взаимодействиях, Коллегия ЕЭК выбрала еще в 2022 году: это налогообложение, госзакупки, торговля, трудовая миграция и др. При этом правила взаимного признания электронной подписи для госзакупок, например, пока так и не утверждены (см. “Ъ” от 24 августа 2022 года).

Запуск ГИС ДТС позволит пользователям, предусмотренным постановлением правительства, получать юридически значимые результаты проверки электронной подписи, в том числе иностранные, если между странами будут заключены соответствующие соглашения, отмечают в Ассоциации РОСЭУ (разработчиков и операторов систем электронных услуг). Пока такое соглашение действует только между Россией и Белоруссией, однако запуск системы создает потенциал для дальнейшего расширения международного взаимодействия, полагают в объединении. «ГИС ДТС создается для работы с признанием иностранных электронных подписей по определенным направлениям и типам документов. В перспективе она может быть использована в ряде отраслей, однако задачи по развитию трансграничного электронного документооборота включают более широкий круг форматов документов, видов бизнес-процессов и стран-участников»,— говорят в РОСЭУ. Внедрение и развитие этой ГИС — важный шаг к системному взаимодействию в этой сфере, но сама система не станет единой универсальной базой для всех процессов, добавляют в ассоциации.

Венера Петрова