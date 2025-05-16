Онкобольным ищут подходящее место

Минздрав готов обсудить возможность отсрочки вступления в силу новых требований для медицинских организаций, занимающихся лечением онкологических заболеваний. Речь идет об уже утвержденных правилах, обязывающих специализированные клиники иметь строго определенное количество коек для пациентов. Представители рынка медицинских услуг обратились в Минздрав с просьбой пересмотреть данные требования, предупреждая, что в противном случае многие частные клиники могут оказаться на грани закрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый порядок онкологической помощи взрослому населению был принят Минздравом в 2021 году и начал вступать в силу поэтапно с 1 января 2022 года. В нем среди прочего ужесточаются стандарты оснащения онкологического диспансера и «структурных единиц медицинских организаций, участвующих в оказании онкологической помощи». Так, отделение противоопухолевой терапии должно иметь от 20 до 50 коек (такого требования ранее не существовало). В отделении радиотерапии полагается иметь не менее пяти коек на одну установку. В хирургическом отделении должно быть от 25 до 50 коек, оно может быть организовано в медорганизации, где имеется не менее 70 коек онкологического профиля.

С 2026 года, согласно приказу, оказывать медпомощь смогут только медучреждения, отвечающие этим требованиям.

Еще в 2021 году на этапе утверждения документ вызвал критику ряда экспертов, в том числе входящих в Национальную ассоциацию управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ; объединяет более 500 клиник и их руководителей со всей страны). В результате вступления в силу приказа Минздрава в больницах маленьких городов или в небольших частных клиниках, где нет достаточного количества коек, лечиться будет запрещено, предупреждали они.

В конце апреля 2025 года НАУЗ повторно направила письмо в Минздрав с просьбой пересмотреть требования к коечному фонду медорганизаций. Эксперты еще раз предупредили, что в противном случае подавляющее число действующих негосударственных клиник этого профиля рискуют закрыться. В письме отмечается, что приказ был разработан до начала специальной военной операции, введения санкций против России, то есть «в совершенно иных социально-экономических условиях». «Значительное число негосударственных медицинских организаций закупило дорогостоящее медицинское оборудование, используемое при оказании онкологической помощи, до 2022 года,— сообщали в НАУЗ.— Срок службы такого оборудования составляет в основном десять лет. В случае прекращения оказания онкологической помощи негосударственными организациями то оборудование будет списано, то есть фактически утрачено».

В Минздраве в ответ на запрос НАУЗ сообщили (“Ъ” ознакомился с текстом), что готовы рассмотреть возможность отсрочки вступления в силу с 2026 года требований к коечному фонду онкологических центров, оказывающих медицинскую помощь по радиологии, онкологии и радиотерапии, химиотерапии.

Вопрос будет рассмотрен при актуализации ведомственного приказа №116н, которым утвержден порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Даты планируемой актуализации приказа в ответе нет.

По данным Минздрава, в 2023 году онкология была диагностирована примерно у 675 тыс. человек. В сентябре 2024 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями (количество пациентов, умирающих в течение года после постановки диагноза) за прошедшие пять лет снизилась на 18%, при этом более чем на 8% выросла доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более.

Глава НАУЗ Муслим Муслимов считает, что приказ напрямую влияет «на сервисную часть», то есть на доступность онкологической помощи населению. В случае отсрочки его вступления в силу часть граждан, которые привыкли к определенным медицинским организациям и работающим там врачам, смогут «благополучно поправить свое здоровье», считает он. Председатель координационного совета «Движения против рака» Николай Дронов, напротив, называет требования приказа справедливыми. Он уверен, что в медучреждении, участвующем в системе онкологической помощи, должно быть минимум 120 коек. «Снижать эти требования смысла нет. Для чего? Для того чтобы больше частных клиник впустить в систему онкологической помощи? Но ведь большинство из них ничем не отличаются от пивных ларьков, а нормальные частные клиники и так работают и выдерживают эти требования»,— говорит господин Дронов.

Наталья Костарнова