Секьюритизации не хватает защиты

В связи с активным развитием рынка секьюритизации аналитики Банка России предложили ряд мер для минимизации возникающих рисков. В частности, предлагается создавать резервные фонды по каждому выпуску, вести госреестр активов, обеспечивающих ценные бумаги, передать независимому органу полномочия по принятию решений о рефинансировании кредита. Эксперты указывают, что законодательно уже действуют меры, помогающие снижать риски секьюритизации для инвесторов. Кроме того, предлагаемые меры сделают дороже выпуск таких ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики Банка России предлагают скорректировать регулирование рынка секьюритизированных инструментов для повышения устойчивости этого рынка. Такие предложения опубликованы в материале «Секьюритизация: теория, международная практика и условия применения в России», опубликованном в начале августа. Предлагается создать отдельный резервный фонд для каждой эмиссии подобных ценных бумаг для нивелирования процентного риска. Такой риск связан с колебанием рыночных ставок, что может увеличить вероятность нарушения графика выплат. «Средства для формирования фонда будут поступать из так называемого избыточного спреда — разницы между ставками по активам, включенным в пул, и затратами на обслуживание выпускаемых ценных бумаг»,— отмечается в документе.

Кроме того, предлагается создать централизованный госреестр активов, выступающих в роли источника платежей по выпускаемым облигациям. Это должно помочь в борьбе с риском снижения адекватной оценки, так как они обеспечиваются пулом активов. Также для борьбы с риском ослабления требований к заемщикам предлагается передать полномочия по принятию решений о рефинансировании кредита от кредитора к независимому субъекту. Этот риск возникает в случае, когда банки, выступающие инициаторами секьюритизации, могут взамен списываемой с баланса ссудной задолженности получить денежную компенсацию в размере ее остаточной стоимости и части будущих процентных платежей. Вместе с тем введение независимого субъекта поможет предотвратить «использование секьюритизации для монетизации будущих процентных доходов и очистки балансов от проблемных долгов», отмечается в документе.

По данным «Эксперт РА», в 2020–2024 годах объем выпусков секьюритизации превысил 2,5 трлн руб., основная часть пришлась на ипотечную секьюритизацию (почти 2,4 трлн руб.). За семь месяцев 2025 года российские банки секьюритизировали потребкредиты более чем на 33 млрд руб. (за весь 2024 год — на 37 млрд руб.), ипотечные кредиты с гарантией АО «Дом.РФ» — более чем на 386 млрд руб. (540 млрд руб. в 2024 году). В августе многотраншевые секьюритизации потребкредитов готовят Яндекс-банк, Т-Банк и Альфа-банк.

Эксперты признают наличие описанных в исследовании рисков, напоминая об ипотечном кризисе 2007–2009 годов в США. Вместе с тем они указывают, что в настоящее время на рынке действуют механизмы, смягчающие перечисленные риски. При этом процентному риску наиболее подвержены ипотечные облигации, которые характеризуются длинным сроком (выпущенные в текущем году бумаги имеют сроки погашения 2054–2056 годы). «За более длительный жизненный цикл ипотечного кредита (актива секьюритизации) периоды волатильности ключевой ставки ЦБ неизбежны»,— указывает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Вместе с тем, как отмечает управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен, «суть процентного риска заключается в том, что инвестору сложно спрогнозировать график погашения бумаги, однако за этот риск инвестор получает премию к ставке».

Действующие регуляторные требования заметно повышают информационную прозрачность на этом рынке, особенно на рынке ипотечных бумаг. По словам Александры Веролайнен, «ежемесячно по всем ипотечным облигациям раскрывается реестр ипотечного покрытия, содержащий кредитные характеристики портфеля — срочность, просрочку, ставку, характеристики залога и так далее». Кроме того, по мнению руководителя группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимура Искандарова, описанные риски в случае выпусков ипотечных бумаг под гарантии АО «Дом.РФ» могут реализоваться «только в сценарии резкого и крайне значительного скачка уровня дефолтов по ипотечным кредитам в каком-то одном платежном периоде», что маловероятно «в среднесрочной перспективе».

Причем перечисленные риски минимизируются в случае многотраншевой секьюритизации. Как поясняет Тимур Искандаров, «разные транши имеют разную приоритетность исполнения обязательств, и младший транш рассчитан таким образом, чтобы полностью компенсировать риск старшего с существенным запасом прочности». Кроме того, Александра Веролайнен напоминает, что в сделках многотраншевой секьюритизации на залоговых счетах всегда создаются резервные фонды.

Максим Буйлов