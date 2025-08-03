Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем железнодорожника

В воскресенье, 3 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем железнодорожника, сообщает пресс-служба Смольного. Праздник является одним из старейших в стране, он был учрежден по инициативе князя Михаила Хилкова в 1896 году и приурочен ко дню рождения Императора Николая Первого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Беглова, история российских железных дорог началась в Петербурге. За почти двухвековую историю дороги протянули на многие тысячи километров до самых отдаленных уголоков страны. Градоначальник подчеркнул, что во все времена эта отрасль была на передовой прогресса.

«Благодарю всех работников отрасли за ответственность, высокий профессионализм, внедрение новых технологий, за безопасность и надежность перевозок. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!»— сказал губернатор Петербурга.

Градоначальник добавил, что на текущий момент власти города заняты строительством высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой. Дорога сократит путь между столицами до 2 часов 15 минут. Путь от города на Неве до Великого Новгорода займет менее получаса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ.

Андрей Маркелов