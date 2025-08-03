В Ростовской области водитель «Дэу Матиз» погиб при выезде на встречную полосу

В поселке Глубокий Каменского района Ростовской области при лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Авария произошла 2 августа в 21:10 на улице Артема, 115. По предварительным данным, 47-летний водитель «Дэу Матиз» выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с «Лада Ларгус».

В результате ДТП водитель «Дэу» скончался на месте от полученных травм, 76-летний водитель «Лады» был госпитализирован.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области устанавливают обстоятельства аварии.

Тат Гаспарян