Обвиняемых в сожжении тела новорожденного в Авиагородке отправили под стражу

Московский районный суд избрал меру пресечения в отношении Ирины Костиной и Игоря Солдатова, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает объединенная пресс-служба судов 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что не позднее пяти часов вечера 1 августа злоупотребляющие алкоголем обвиняемые, находясь на Березовой улице в Авиагородке, решили спрятать тело ребенка, который скончался через несколько часов после появления на свет.

Родители закопали тело на домашнем участке. Однако труп быстро раскопали собаки. Следом сожитель родильницы решил сжечь тело погибшего и его вещи в бочке. Пепел злоумышленник разбросал по придомовой территории. В итоге обоих фигурантов дела отправили под стражу до 30 сентября.

Костина и Солдатов признали свою вину лишь частично. Мать и отец настаивали на том, чтобы суд избрал более мягкую меру пресечения. По их словам, у них не было умысла на убийство ребенка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным представить ему доклад по ходу расследования и установленным обстоятельствам.

Андрей Маркелов