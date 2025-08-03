СК возбудил дело по факту возможного сожжения тела новорожденного в Авиагородке

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Авиагородке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, предварительно было установлено, что 1 августа в одном из домов по Березовой улице скончался новорожденный ребенок. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть его смерть.

По данным СМИ, ребенок появился на свет в семье, злоупотребляющей алкоголем, в домашних условиях и прожил несколько часов. После того, как младенец перестал подавать признаки жизни, родители попытались избавиться от него, закопав тело на домашнем участке, однако его быстро раскопали собаки. После этого гражданский муж женщины сжег труп и вещи ребенка в бочке, а пепел разбросал на придомовой территории.

В настоящий момент мать ребенка и ее сожитель задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, отметили в СК.

Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным представить ему доклад по ходу расследования и установленным обстоятельствам.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании отчима по подозрению в убийстве семилетнего мальчика в Калининградской области.

Андрей Цедрик