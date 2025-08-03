FT: энергосистема Европы испытывает небывалые нагрузки из-за затяжной жары

Долгие периоды жары в Европе могут привести к тому, что пик энергопотребления в регионе в конце концов сместится с зимнего сезона на летний. Об этом Financial Times рассказал руководитель энергетической программы в Институте изучения изменений окружающей среды Оксфордского университета Ян Розенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

Как отмечает газета, европейские энергетические системы испытывают небывалую нагрузку из-за жары. Так, июнь был самым жарким за всю историю в Западной Европе, а спрос на электроэнергию в ЕС в итоге вырос на 7,5% в годовом исчислении в период с 23 июня по 3 июля. А в итальянских Флоренции и Бергамо из-за аномальной жары 1 июля произошли масштабные отключения электроэнергии.

Исторически пик спроса на электроэнергию в Европе приходится на зиму, но, по словам господина Розенова, «в какой-то момент лето станет настолько жарким, что ситуация может измениться». Так, по данным аналитического центра Ember, в первые несколько дней июля пиковый спрос в Германии достиг 1,5 ТВт•ч, что соответствует среднему спросу в январе. В Испании спрос во время аномальной жары превысил средний уровень спроса за январь — 0,83 ТВт•ч против 0,72 ТВт•ч.

Кирилл Сарханянц