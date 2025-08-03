Авария обесточила часть Невинномысска

Часть жителей Невинномысска осталась без электричества из-за аварии на линии электропередачи 110 кВ, питающей объекты РЖД. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 м, самостоятельно восстанавливать электроснабжение»,— предупреждает глава Невинномысска.

Специалисты электросетей филиала «Россети Северный Кавказ — Ставропольэнерго» работают над устранением неполадок. Энергетики планируют завершить работы до конца дня.

На время отключения электроснабжения организован подвоз питьевой воды. Доставку осуществляют спецмашины АО «Водоканал» и МБУ по благоустройству по заявкам жителей. Обратиться можно по телефонам диспетчерской службы 3-69-09 и 7-60-20.

По вопросам электроснабжения действует круглосуточная горячая линия «Россети»: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 для мобильных устройств.

Тат Гаспарян