Дата-центричность

В столичных регионах средние цены на услуги colocation выросли на 13% в Москве и 17% в Санкт-Петербурге. Участники рынка говорят, что 80–85% всех дата-центров в РФ сосредоточено в этих регионах, что вызвано высокой концентрацией основных потребителей услуг. При этом центры обработки данных (ЦОД) там заполнены почти на 100%, что создает потенциал для более равномерного распространения потребления услуг дата-центров в стране в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Средние цены на услуги colocation (аренда места для размещения IT-оборудования в ЦОДе) в Москве и Московской области год к году во втором квартале 2025 года выросли на 13%, до 147,5 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 17%, до 104,3 тыс. руб., следует из данных исследования агентства iKS-Consulting и оператора ЦОДа 3data. «Затишье в спросе на инфраструктуру ЦОДов связано с глубоким снижением деловой активности в летние месяцы 2025 года»,— пишут авторы. В исследовании приводятся цены без НДС.

Общий объем свободных мощностей на рынке немного увеличился за счет ввода в коммерческую эксплуатацию ЦОДа DC N1 в Телекомплексе НТВ и новых машзалов ЦОДа MOS5 в Южном кампусе IXcellerate. Все остальные московские ЦОДы заполнены примерно на 95%, а свободная мощность в регионе не превышает 1,4 тыс. стоек, по оценке iKS-Consulting. Небольшие свободные мощности могут удовлетворить только розничных клиентов, говорится в исследовании.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишут авторы, объем свободного предложения стойко-мест в регионе остается минимальным, а реализация ранее заявленных проектов пока на паузе из-за все еще высокой ключевой ставки (18% на начало августа).

За первый квартал цены в Москве и области выросли на 31,4%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 10,9%. Участники рынка отмечали рост требований к ЦОДам со стороны заказчиков, в частности к мощности для работы с искусственным интеллектом (см. “Ъ” от 12 мая).

При этом 80–85% всех дата-центров в РФ сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, добавляют в 3data. «Это обусловлено в первую очередь высокой концентрацией основных потребителей услуг дата-центров — крупного и среднего бизнеса»,— подтверждает директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов. По его словам, за пределами европейской части РФ «можно наблюдать профицит мощностей», однако массовой миграции клиентов не происходит, так как у компаний сейчас нет необходимости переносить инфраструктуру. «В долгосрочной перспективе это создает потенциал для более равномерного распространения потребления услуг дата-центров в стране»,— добавляет он.

В «МегаФоне» сказали, что недавно запустили два ЦОДа — в Екатеринбурге и Твери. При этом директор по развитию дата-центров РТК-ЦОД (входит в структуры «Ростелекома») Константин Степанов говорит, что спрос на услуги ЦОДов в регионах такой же, как в столицах:

«Сейчас даже существует следующая тенденция — за неимением новых мощностей в Москве и Санкт-Петербурге клиентский спрос начал аллоцироваться на новые региональные площадки».

«Снижение ключевой ставки позитивно скажется на строительстве ЦОДов, так как большинство из них сооружаются на заемные деньги. Увеличить количество дата-центров может наращивание свободных мощностей электропитания для них, а также льготы на их подведение к площадкам и льготные тарифы»,— добавляет директор продуктового стрима «Вычисление, хранение, сети и медиа» MWS Cloud Павел Брагин. Многие операторы вернутся к реализации старых проектов, которые были заморожены, считают в 3data, а также прогнозируют, что снижение ключевой ставки «позволит появиться большому количеству новых игроков на рынке, к примеру девелоперов».

Снижение ключевой ставки может сделать строительство ЦОДов более привлекательным для инвесторов за счет удешевления кредитных ресурсов, соглашается директор по стратегии провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Илья Королев: «Мы ожидаем, что спрос на облачные и AI-сервисы продолжит расти как у государственных, так и у частных компаний, что будет поддерживать интерес к развитию новых мощностей. Это также приведет к повышенным требованиям к технологичности ЦОДов, например к охлаждению и энергоплотности стоек».

Алексей Жабин