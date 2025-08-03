Бывший спецпрокурор США оказался под следствием за расследования против Трампа

Управление специального юрисконсульта США начало официальное расследование против Джека Смита, сообщает New York Post. Бывшего специального прокурора, работавшего в администрации Джо Байдена и курировавшего два уголовных расследования в отношении Дональда Трампа, теперь проверяют на нарушение закона Хэтча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

Закон Хэтча запрещает ряду категорий госслужащих вести политическую деятельность. А администрация Трампа настаивает на том, что расследования против него были вмешательством в ход президентских выборов 2024 года. В 2023 году Смит выдвинул два уголовных обвинения против тогдашнего кандидата в президенты Трампа, но ушел в отставку чуть больше чем за неделю до инаугурации Трампа в январе 2025 года, так и не доведя эти два дела до суда.

Управление специального юрисконсульта США, в частности, следит за соблюдением этических норм федеральными служащими. Оно не имеет полномочий выдвигать уголовные обвинения и преследовать лиц в судебном порядке, но может добиваться дисциплинарных взысканий для федеральных служащих, в том числе их увольнения, или передачи материалов для возбуждения уголовного дела Министерством юстиции.

Кирилл Сарханянц