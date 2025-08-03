В российском Burger King впервые за 15 лет сменился гендиректор

Сеть ресторанов Burger King впервые за 15 лет после запуска заведений в России сменила гендиректора российского подразделения. На пост назначили Сергея Козлова. До этого должность занимал Дмитрий Медовый, возглавлявший компанию с 2009 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Сергей Козлов уже работал в структурах «Бургер Рус». Менеджер, согласно СПАРК, владел и управлял ООО «Бургер Тех», «Бургер Рус Поволжье». Также господин Козлов руководил компанией-правообладателем товарных знаков «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», «Вот так бургер!».

В разговоре с «Ъ» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев выразил мнение, что изменения связаны с дистанцированием Burger King International от российского бизнеса. Также смена менеджмента может указывать на желание компании сфокусироваться на развитии новых направлений бизнеса.

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