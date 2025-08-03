Полиция устранила наркопритон в съемной квартире на улице Верности

В пятницу, 1 августа, жительница дома 6 по улице Верности пожаловалась на соседей, у которых громко играла музыка, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские установили, что квартиру снимает 19-летний молодой человек. Вместе с ним в квартире находились пятеро приятелей в возрасте от 18 до 22 лет. Всех доставили в отдел для разбирательства. В ходе осмотра квартиры полицейские нашли в морозильнике четыре брикета с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это гашиш общей массой почти 400 граммов. В отношении 19-летнего арендатора возбудили уголовное дело по статье 30 ч. 3 и статье 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). В отношении пятерых гостей составили административные протоколы по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил дело по факту возможного сожжения тела новорожденного в Авиагородке.

Андрей Маркелов