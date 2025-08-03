В Сочи женщина госпитализирована с ранением от осколков БПЛА

В Адлерском районе Сочи местная жительница обратилась за медицинской помощью с осколочным ранением, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Женщина получила ранение при падении обломков беспилотного летательного аппарата на улице Авиационной. Пострадавшую направили в стационар, угрозы ее жизни нет.

Прошлой ночью Сочи подвергся налету украинских БПЛА. Сигнал тревоги прозвучал в 2:20, при падении обломков беспилотников загорелась цистерна на территории нефтебазы в Адлере, затем пожар перекинулся еще на один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. м. К настоящему времени один из резервуаров потушен, возгорание на втором локализовано, тушение продолжается.

При налете БПЛА также пострадали постройки в гаражном кооперативе. «На место стянута тяжелая техника — с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений. Мониторинговые группы опрашивают пострадавших, чтобы оперативно оказать необходимую помощь»,— написал мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram.

По данным главы города, ситуация в Сочи полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно.

Анна Перова, Краснодар