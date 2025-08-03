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Бастрыкин поручил расследовать отравление 15 жителей Владикавказа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления 15 жителей Владикавказа, пострадавших после употребления продукции местного заведения в июне 2025 года. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 15 граждан, в числе которых трое детей. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация»,— говорится в сообщении ведомства.

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Северной Осетии — Алании Валерию Устову представить доклад о ходе и результатах расследования.

Выполнение распоряжения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян

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