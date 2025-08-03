ТАСС: в России продадут изъятые за финансирование ВСУ алкогольные заводы

Власти России включили в план приватизации пять алкогольных предприятий, которые раньше относились к украинской компании «Баядера». Заводы перешли в собственность государства из-за финансирования ВСУ их бенефициарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

В список для приватизации в категории «Производство напитков» внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод в Вологодской области, сообщает агентство. ЛВЗ действует с 1895 года, выпускает водку под брендами «Перепелка», «Устюжанка», «От Деда Мороза». Также несколькими пунктами дополнен подраздел «Торговля оптовая». ТАСС указывает, что на продажу будут выставлены компании «Бизнес-групп», «Национальные алкогольные традиции» и «Южные алкогольные традиции», а также «Алкогольные традиции Крыма».

В январе Росфинмониторинг внес «Баядера Груп» и его бенефициаров в перечень террористов и экстремистов. Затем суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов холдинга.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «России вернули “Воздух”».