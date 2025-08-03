Последствия атаки БПЛА в Сочи ликвидируют 90 человек

В Сочи продолжается ликвидация последствий ночной атаки беспилотников, в результате которой было зафиксировано возгорание на территории нефтебазы в Адлерском районе. По информации городских властей, в работах задействовано порядка 90 человек личного состава оперативных служб, включая сотрудников МЧС, а также 30 единиц техники. К тушению был привлечен пожарный поезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мониторинговые группы администрации ведут обход гаражного кооператива на улице Авиационной, где зафиксированы повреждения. С применением специальной техники организована расчистка территории и оказание адресной помощи владельцам пострадавших объектов. Контроль за ситуацией осуществляет мэр Сочи Андрей Прошунин, который информирует губернатора Краснодарского края о ходе работ.

Власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при получении сообщений об угрозе воздушной атаки — воздерживаться от выхода на улицу, держаться подальше от окон и не публиковать фото- и видеоматериалы, связанные с работой систем ПВО. В экстренных случаях рекомендуется обращаться по номеру 112.

Параллельно южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи.

Вячеслав Рыжков