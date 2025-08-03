Для горы Острая на Ставрополье установили особый режим охраны

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о создании охранной зоны вокруг памятника природы краевого значения Гора Острая площадью 0,83 га. Документ вступил в силу 2 августа 2025 года.

Защитная территория расположена в Предгорном районе и городе-курорте Железноводске. Зона включает земли населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Земельные участки остаются у нынешних владельцев, землепользователей и арендаторов, но теперь должны использоваться с соблюдением специального режима.

На охраняемой территории запрещены геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, использование токсичных химических препаратов, взрывные работы, установка электрических изгородей. Также нельзя нарушать геологические обнажения, использовать пиротехнику, выжигать траву и разводить костры.

Под запретом размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых и токсичных веществ, создание пунктов захоронения радиоактивных и биологических отходов.

Границы охранной зоны будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Их уничтожение или повреждение также запрещено.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства региона Ивана Дроздова. Министерство природных ресурсов края направит сведения о новой охранной зоне в Росреестр для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Тат Гаспарян