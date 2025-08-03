«Зенит» спасла не бразильская система

В центральном матче третьего тура чемпионата России по футболу «Зенит» дома добился ничьей с ЦСКА — 1:1. Москвичи вели в счете после гола Алеррандру, а петербуржцы сравняли его с пенальти в исполнении Александра Соболева. «Спартак», в составе которого дебютировал португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, тоже сыграл вничью с «Акроном» — 1:1, причем, как и в предыдущем туре, красно-белые опять провели много времени в меньшинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход на замену нападающего «Зенита» Александра Соболева (справа) изменил ход матча с ЦСКА и позволил петербуржцам избежать поражения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выход на замену нападающего «Зенита» Александра Соболева (справа) изменил ход матча с ЦСКА и позволил петербуржцам избежать поражения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вслед за противостоянием «Краснодара» с московским «Динамо» в третьем туре состоялся даже более крутой матч между серебряным и бронзовым призерами прошлого чемпионата. ЦСКА уже показал, что сохранил боеспособность по сравнению с тем сезоном, когда еще завоевал Кубок России, одолев на подступах к трофею «Зенит». Новый главный тренер армейцев Фабио Челестини практически безболезненно заменил на этом посту Марко Николича, да и на уход ведущего центрального защитника Виллиана Роши команда отреагировала так, будто ничего не случилось, обыграв недавно в кубковой встрече «Локомотив».

Хотя самым сложным тестом на готовность к серьезным испытаниям для швейцарского специалиста и его подопечных был именно матч в Санкт-Петербурге.

«Зенит» выставил мощный состав с Жерсоном и Венделом в центре поля, притом что изначально предполагалось, что второй покинет клуб, а первый как раз станет его преемником в роли дирижера. В итоге получилось, что один плеймейкер хорошо, а два — лучше. Когда залечит повреждение и встанет в строй еще Луис Энрике, наверное, будет вообще бомба. Бразильцы как по учебнику раскидывали мяч, тем более что рядом располагались еще четыре соотечественника плюс близкие по стилю колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра. Но ЦСКА бразильцами не удивишь — у него и свои есть, один из которых — Алеррандру уже в дебюте упустил неплохой момент для удара. Больше и опаснее атаковали все же петербуржцы, а те же Вендел с Жерсоном были довольно близки к голу. Другое дело, что кроме Кассьерры и Андрея Мостового, реализовавшего два пенальти, у «Зенита» на старте чемпионата никто не забивал.

Алеррандру тоже затянул с первым голом в премьер-лиге, несмотря на то что приехал в прошлом сезоне в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024. Но как же своевременно он открыл лицевой счет, сделав это в сверхважном матче. Армейцы закружили мелким перепасом оборону хозяев, и Матвей Кисляк передал мяч 25-летнему нападающему. И пускай Алеррандру находился в положении, которое трудно было назвать даже 50-процентным для взятия ворот, пробил он просто ювелирно в нижний угол. Вот Кисляку потом тонкости не хватило, и его накрыл Барриос.

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Во втором тайме «Зенит» ринулся отыгрываться, и Педру быстро создал отличный момент для Густаво Мантуана, который неожиданно поскользнулся и упал без посторонней помощи. Но чаще петербуржцы по-прежнему перекатывали мяч без какой-то остроты. Видя, что это «перекати поле» абсолютно не работает, их главный тренер Сергей Семак произвел тройную замену и кардинально поменял тактику. Выпустив габаритных Александра Соболева и Лусиано Гонду, хозяева переключились на регулярные подачи в штрафную площадь. Такой более примитивный футбол оказался эффективнее бразильского, и давление на ворота Игоря Акинфеева резко усилилось.

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Впрочем, если бы Данил Круговой не простил свою бывшую команду, когда, убежав один на один с вратарем, вместо удара отдал неточный пас Тамерлану Мусаеву, то «Зениту» было бы совсем тяжело. А так Соболев сравнял счет. Сначала он дважды попал в Акинфеева и в штангу, а отличился с пенальти, назначенного за падение Мантуана, который рухнул на газон после контакта с Круговым. Армейцы пытались опротестовать решение арбитра Артема Чистякова, а обычно выдержанный Акинфеев получил за это предупреждение, но система VAR их не поддержала. В принципе гости неоднократно выражали недовольство судейской бригадой, а у Мойзеса в концовке даже случился нервный срыв. К тому же красно-синие могли быть недовольны и результатом, ведь Милан Гайич на последних минутах чуть не принес им победу, когда жахнул из-за штрафной в перекладину.

После ничьей 1:1 у «Зенита» и ЦСКА стало только по пять очков, так что они пока занимают места за пределами тройки. Зато на третьей строчке удержалась «Балтика», обыгравшая 3:2 «Оренбург» и набравшая семь баллов.

Еще одним событием третьего тура был дебют в Российской премьер-лиге Жедсона Фернандеша, чей трансфер из «Бешикташа», по информации технического директора турецкого клуба, обойдется «Спартаку» суммарно в €27 млн. Наставник красно-белых Деян Станкович сразу поставил дорогостоящего и звездного новичка в стартовый состав на выездной матч с «Акроном», но уже в перерыве ему пришлось заменить португальца, игравшего на позиции центрального полузащитника. Попавший с корабля на бал Жедсон и сам пока выглядел не лучшим образом, а кроме того, у москвичей в конце первого тайма удалили Даниила Хлусевича, который в течение одной минуты заработал две желтые карточки и вынудил тренера вносить коррективы. Тем не менее затем удача вроде бы повернулась к гостям, когда тольяттинец Стефан Лончар промахнулся с пенальти, а Пабло Солари в компенсированное время головой замкнул навес Игоря Дмитриева, который, кстати, и вышел вместо Жедсона. Однако арбитр Павел Кукуян назначил второй 11-метровый в ворота «Спартака», и Артем Дзюба свел игру к ничьей — 1:1.

Александр Ильин