На нефтебазе в Сочи ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В Сочи оперативные службы ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Адлерском районе. Ночью там начался пожар после атаки БПЛА.

«Привлечены расчеты и пожарный поезд - они продолжают работать над полной ликвидацией очага», — сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По словам чиновника, «снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной», туда стянута тяжелая техника для разбора завалов. Мэр подчеркнул, что ситуация в городе «полностью контролируемая», «городская инфраструктура работает штатно». «К счастью, в этот раз обошлось без жертв», — добавил Андрей Прошунин.