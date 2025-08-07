Опора для застройщика

Застройщики активно осваивают «закадье». Если пять лет назад большинство проектов реализовывалось в черте города, то сегодня в общем объеме предложения более половины сосредоточено в Ленинградской области. Кризис заставляет девелоперов искать резервы для снижения стоимости своего продукта, а земля — один из ключевых факторов, влияющих на цену. В Ленобласти участки дешевле, а значит, доля «закадья» продолжит нарастать и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этих условиях важно не повторить ошибок прошлых десятилетий и не обнести город стеной новых «человейников», которые будут генерировать все более мощные транспортные потоки из пригородов утром и в обратном направлении вечером.

Очевидно, что в ближайшее время ожидать бума инфраструктурных проектов не стоит, следовательно, властям нужно озаботиться созданием новых рабочих мест в зонах массовой застройки. Например, обязать девелоперов создавать индустриальные помещения недалеко от новых кварталов.

Впрочем, в последние годы жилые застройщики и сами, без принуждения, все чаще осваивают новые форматы. Рентабельность строительства падает, и это заставляет инвесторов обратить внимание на сегменты, которые ранее казались им не такими привлекательными. Например, девелоперы стали активнее строить помещения в формате light industrial, так как малый и средний бизнес испытывает дефицит подобных помещений.

Да и в принципе, как говорят эксперты, многофункциональность проектов повышает их устойчивость: если провиснет один сегмент, всегда можно опереться о другой.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Экономика региона. Ленинградская область. Горизонты строительства»