Politico: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась в 2028 году

Часть представителей Демократической партии США выступает против выдвижения бывшего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в 2028 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники внутри партии. Внутри партии сомневаются в ее шансах на победу как на праймериз, так и на основных выборах, говорится в статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Jungho Kim / Reuters Камала Харрис

Фото: Jungho Kim / Reuters

Согласно июньскому исследованию Echelon Insights, если бы праймериз проходили сейчас, за Камалу Харрис отдали бы свои голоса около 26% потенциальных избирателей. В числе других популярных у респондентов кандидатов оказался бывший министр транспорта Пит Буттиджич, пишет Politico.

Неназванный бывший помощник госпожи Харрис заявил изданию: «Я не думаю, что она сможет победить на праймериз... если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году"».

Ранее политик объявила, что не будет участвовать в выборах губернатора Калифорнии в 2025-м. По мнению аналитиков, это может указывать на ее желание баллотироваться на президентских выборах.