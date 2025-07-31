Харрис не станет баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 году

Бывший вице-президент США Камала Харрис объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Об этом сообщает издание The Hill. В ноябре прошлого года она проиграла Дональду Трампу на президентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Камала Харрис

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я испытываю огромное восхищение и уважение к тем, кто посвятил свою жизнь служению обществу…. В то же время мы должны признать, что наша политика, наше правительство и наши институты слишком часто подводили американский народ, что и привело к нынешнему кризису»,— сказала она.

Госпожа Харрис дала понять, что она не собирается заканчивать государственную службу сказав, что будет более активно помогать демократам.

Пост губернатора Калифорнии с 2019 года занимает демократ Гэвин Ньюсом. Выборы в штате пройдут в 2026 году. Среди баллотирующихся — экс-мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилларайгоса и экс-генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра, работавший министром здравоохранения в администрации экс-президента Джо Байдена.