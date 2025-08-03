На местах подтоплений в Туапсинском районе работают 50 человек и 12 единиц техники

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о сохраняющейся сложной обстановке в Туапсинском муниципальном округе на фоне продолжающихся ливней. По его словам, в регионе зафиксирован подъем уровня воды в реках, в результате чего в поселке Лермонтово был смыт мост, находившийся в аварийном состоянии. По данным главы муниципалитета Сергея Бойко, на местах подтоплений работают все оперативные службы. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи со сходом селевых масс временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организован реверсивный проезд. Водителям рекомендовано учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов. Одновременно спасательные службы проводят эвакуацию детских туристических групп, находившихся на отдыхе вблизи зоны подтоплений.

Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с руководителем муниципалитета Сергеем Бойко. Основной приоритет в текущей ситуации — обеспечение безопасности населения. Специалисты продолжают обследование жилых домов на предмет возможных последствий паводка.

«Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части округа», – сообщил в свою очередь руководитель муниципалитета.

Вячеслав Рыжков