Из-за ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовиков в Геленджик
Госавтоинспекция Новороссийска сообщила о временном ограничении движения грузового транспорта в направлении Геленджика. Мера введена с 11:00 3 августа в связи с режимом чрезвычайной ситуации, действующим на территории Туапсинского района Краснодарского края.
Фото: Госавтоинспекция Кубани
Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов продолжается в штатном режиме. Водителям рекомендовано, по возможности, воздержаться от поездок в данном направлении. Тем, кто уже находится в пути, ведомство напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков.