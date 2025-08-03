Из-за ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовиков в Геленджик

Госавтоинспекция Новороссийска сообщила о временном ограничении движения грузового транспорта в направлении Геленджика. Мера введена с 11:00 3 августа в связи с режимом чрезвычайной ситуации, действующим на территории Туапсинского района Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов продолжается в штатном режиме. Водителям рекомендовано, по возможности, воздержаться от поездок в данном направлении. Тем, кто уже находится в пути, ведомство напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков.

Вячеслав Рыжков