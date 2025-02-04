Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По подозрению в убийстве мальчика в Калининградской области задержан отчим

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства семилетнего мальчика в Черняховске. По подозрению в совершении преступления задержан отчим, сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудники следствия полагают, что 1 февраля житель Калининградской области избил мальчика. Обнаружив на утро тело, задержанный решил скрыть следы преступления и вывез его в болотистую местность. Мать ребенка фигурант убедил сообщить о его исчезновении.

Сведения о пропаже несовершеннолетнего поступили от матери утром 3 февраля. В Черняховске организовали поиски ребенка. Участие приняли и сотрудники полиции, и местные жители.

Губернатор области Алексей Беспрозванных в личном Telegram-канале выразил потрясение по поводу произошедшего. Он поблагодарил участников поисков ребенка.

«Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления»,— подчеркнул глава региона.

Жители Черняховска несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память об убитом мальчике. Скорбят и в других городах региона.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...