По подозрению в убийстве мальчика в Калининградской области задержан отчим

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства семилетнего мальчика в Черняховске. По подозрению в совершении преступления задержан отчим, сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудники следствия полагают, что 1 февраля житель Калининградской области избил мальчика. Обнаружив на утро тело, задержанный решил скрыть следы преступления и вывез его в болотистую местность. Мать ребенка фигурант убедил сообщить о его исчезновении.

Сведения о пропаже несовершеннолетнего поступили от матери утром 3 февраля. В Черняховске организовали поиски ребенка. Участие приняли и сотрудники полиции, и местные жители.

Губернатор области Алексей Беспрозванных в личном Telegram-канале выразил потрясение по поводу произошедшего. Он поблагодарил участников поисков ребенка.

«Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления»,— подчеркнул глава региона.

Жители Черняховска несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память об убитом мальчике. Скорбят и в других городах региона.

Татьяна Титаева