Маркетплейсам в регионах предлагают делиться

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников вновь поднял вопрос о необходимости пересмотра подходов к распределению налоговых платежей цифровых платформ в региональные бюджеты. По мнению чиновника, налоговые отчисления должны направляться из расчета объема выручки маркетплейсов, полученной на местах. Аналогичная инициатива ранее предлагалась петербургскими депутатами в отношении операторов такси и каршеринга, но эксперты считают сложнореализуемой саму идею, поскольку она потребует серьезных изменений в федеральном законодательстве и затронет интересы формирования федерального и столичного бюджетов, а также самих маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предложение вице-губернатора Корабельникова прозвучало в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в конце прошлой недели. Чиновник подчеркнул, что все электронные площадки, как правило, зарегистрированы в столице. Цифровые платформы заключают договоры с самозанятыми по всей стране, получают огромные доходы, но налоги уплачивают по месту регистрации юрлиц. «Очевидно, что это несправедливо»,— отметил вице-губернатор и привел цифры. Налоговые отчисления одного из маркетплейсов, выручка которого составляет «где-то половину бюджета Санкт-Петербурга», в 2024 году составила 200 млн рублей. По оценке господина Корабельникова, в масштабах деятельности маркетплейса «это просто слезы».

«Поэтому мы с Министерством финансов сейчас ведем как раз работу для того, чтобы несколько изменить те принципы, которые были традиционно заложены в Налоговый кодекс,— сообщил он.— Особенно это касается налога на прибыль». По словам вице-губернатора, раньше налог распределялся пропорционально основным средствам и количеству персонала организаций, но с появлением цифровых площадок становится понятно, что эти принципы уже не работают. «Мы предлагаем по цифровым площадкам распределять налог на прибыль по-другому: пропорционально выручке, которую эти площадки получают с каждого региона»,— сказал господин Корабельников и выразил надежду, что этот принцип «со временем возобладает».

Такой же подход, по мнению вице-губернатора, целесообразно применять и в отношении налоговых платежей сервисов каршеринга и кикшеринга. Определенный объем налоговых отчислений сможет компенсировать нагрузку, которую эти сервисы создают на транспортную сеть в регионах. Но в данном случае предстоит определить, будет ли размер отчислений пропорционален количеству транспортных средств или выручке, добавил господин Корабельников.

Ранее спикер Законодательного собрания города Александр Бельский делился планами продвигать на федеральном уровне инициативу, которая обяжет сервисы такси и каршеринга учреждать на местах филиалы или обособленные подразделения для юридического присутствия цифровых платформ в регионах (см. «Ъ-СПб» от 09.07.2025). Петербургские парламентарии считают, что таким образом операторы служб такси и аренды автомобилей смогут поддерживать содержание дорожно-транспортной инфраструктуры, которой они активно пользуются.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко говорит, что инициатива перераспределения налогов от цифровых платформ в пользу регионов вполне логична с экономической точки зрения: местная инфраструктура используется, экономическая активность развивается, а налоги уходят в другие субъекты федерации. «Особенно остро это воспринимается в крупных городах вроде Санкт-Петербурга, где объемы поставок и трафика сопоставимы с основным регионом регистрации таких компаний»,— подчеркивает эксперт. Маркетплейсы, агрегаторы и сервисные платформы получают миллиарды рублей выручки в регионах, но без открытия филиала формально не имеют привязки к местным бюджетам. Это приводит к перекосу: регион несет инфраструктурные издержки (нагрузка на дороги, транспорт, логистику, сервисные мощности), но не получает соответствующей компенсации, согласна с петербургскими властями госпожа Макаренко.

Однако опрошенным «Ъ-СПб» экспертам подобные инициативы кажутся довольно сложнореализуемыми. «Решение о перераспределении налога на прибыль пропорционально региональной выручке потребует не просто политической воли, но и серьезной аналитической работы. Необходимо будет выстроить систему отслеживания выручки по регионам, что невозможно без участия самих компаний. При этом многие маркетплейсы работают по модели единого юридического лица без разграничения операций по субъектам РФ, а значит, потребуются реформы не только Налогового кодекса, но и принципов бухгалтерского учета»,— заключает госпожа Макаренко.

Старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян подтверждает: для внедрения механизма потребуется внесение кардинальных изменений в федеральное законодательство. Законодатели могут пойти по пути доработки механизмов распределения отчислений от налога на прибыль, рассуждает она, и внести соответствующие правки в Налоговый кодекс или и вовсе предусмотреть новый сбор (по аналогии с инфраструктурным сбором для аэропортов или утилизационным сбором, которые регулируются отраслевым федеральным законодательством). «Вместе с тем кажется, что любые поправки, направленные на решение поставленной задачи, потребуют существенного пересмотра действующей системы налогообложения и могут повлечь за собой увеличение административной нагрузки на налогоплательщиков и новые споры между налоговыми органами регионов и налогоплательщиками»,—предупреждает юрист.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш уточняет: для реализации инициативы нужно будет внести поправки в 288 ст. НК РФ. Согласно действующим правилам, доля прибыли обособленного подразделения определяется как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества. Изменения же предполагают создание специального правового режима для цифровых платформ, который бы предусматривал иные критерии распределения налоговой базы между регионами.

«Потребуется также введение новых определений понятий “цифровая платформа”, “маркетплейс”, в том числе и установление механизмов определения территориальной привязки выручки от цифровых услуг,— продолжает госпожа Барабаш.— Также, вероятно, нужно будет внести изменения в 284 ст. НК, определяющую налоговые ставки для установления особых правил распределения налога на прибыль между федеральным и региональными бюджетами применительно к цифровым платформам». Скорее всего, сходятся во мнении эксперты, дополнительно нужно будет вносить изменения и в Бюджетный кодекс с целью корректировки принципов межбюджетного распределения доходов, а также в ФЗ о федеральном бюджете.

«Попутно потребуется разработка подзаконных актов, определяющих порядок учета территориально-распределенной выручки цифровых платформ, методику расчета региональных долей, а также требования к отчетности и контролю за правильностью распределения налоговых платежей»,— предполагает руководитель Enterprise Legal Solutions.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева указывает, что с технической точки зрения возможны два пути: либо создание отдельных обособленных подразделений в каждом субъекте, где работает маркетплейс, либо разработка новой формулы распределения налога через федеральный механизм. «Второй вариант требует комплексной налоговой реформы, согласованной с Минфином и, вероятно, обсуждаемой в рамках правительственной комиссии. Пока же данная инициатива представляет собой скорее декларацию политической воли, чем близкий к реализации юридический проект»,— думает эксперт.

Госпожа Авакьян обращает внимание на пример Омска, где областные депутаты недавно направили в Госдуму законопроект, устанавливающий обязанность налоговых агентов по перечислению НДФЛ в бюджет региона по месту налогового учета налогоплательщика или его места жительства. «Хотя Минфин уже озвучивал ранее, что подобное нововведение приведет к увеличению нагрузки на налоговых агентов и усложнению администрирования НДФЛ»,— вспомнила старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры».

Судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук видит в предложениях по перераспределению налогов попытку лоббистской борьбы регионов. «Такой сценарий вполне возможен, но, насколько он справедлив, вопрос открытый»,— сказал эксперт и также привел пример Омска, у которого Северная столица «забрала» налоги «Газпрома». «В результате 2 млрд рублей получает бюджет Санкт-Петербурга, а выбросами нефтезавода дышат омичи»,— заметил судебный эксперт.

Госпожа Авакьян не исключает, что конструктивным решением может стать пересмотр системы распределения налоговых доходов уже после уплаты их налогоплательщиками в соответствии с действующими правилами — по месту регистрации компании или налогового агента — с тем, чтобы сумма доходов распределялась между регионами.

Госпожа Барабаш прогнозирует, что федеральный центр, скорее, «заволокитит данный процесс, чем продемонстрирует готовность к таким фундаментальным изменениям». Крупные маркетплейсы на текущий момент системообразующие для российской экономики компании, они уже и так сталкиваются с возрастающей налоговой нагрузкой, и дополнительные изменения, которые и без того сформируют трудности для бизнеса, могут негативно сказаться на их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. «Безусловно, поднятая проблема важна и понятна с точки зрения желания регионов получать более весомую выгоду от работы маркетплейсов на их территории, и вполне вероятно, что данный вопрос будет прорабатываться на высшем уровне. Но он потребует большого количеств времени, поскольку в конечном итоге изменения должны быть максимально безболезненными для всех затрагиваемых сфер»,— заключает юрист.

Александра Тен