В Лермонтово поднявшаяся река разрушила мост

В поселке Лермонтово Туапсинского района Кубани из-за осадков в реке Шапсухо поднялся уровень воды, оказался разрушен мост. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», – написал господин Бойко в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, вода не зашла в частные дома. Сотрудники Тенгинского теротдела проведут еще один обход, более детальный. Глава муниципалитета уточнил, что вода в реке пока не сошла, но уровень ее не повышается.

Вячеслав Рыжков