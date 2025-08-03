В Сочи разбирают завалы после атаки БПЛА

Утром 3 августа глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал оперативную обстановку на курорте после атаки БПЛА. В Адлерском районе были зафиксированы инциденты, однако обошлось без пострадавших. Мэр заверил, что ситуация находится под контролем, городская инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме. Оперативная информация передана губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Очаг возгорания на территории нефтебазы удалось ликвидировать к 6:05 утра. Для тушения привлекались расчеты пожарных и специализированный поезд. Работы по полной ликвидации последствий продолжаются. Повторно пострадали строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной — на месте задействована тяжелая техника, ведется разбор завалов и проверка конструктивной устойчивости сооружений. Мониторинговые группы проводят опросы местных жителей для оказания адресной помощи.

Граждан призывают воздерживаться от съемки и публикации в сети кадров работы спецслужб, фрагментов БПЛА и последствий атак. Жителям рекомендуется следовать инструкциям по безопасности, укрываться в помещениях без окон и использовать доступные укрытия. В экстренных случаях следует обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков