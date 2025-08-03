В Челябинской области СК возбудил дело после падения шифера на ребенка

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело после падения шифера с крыши дома на восьмилетнюю девочку в поселке Потанино Копейска. Выясняются причины произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте сообщалось в социальных сетях и медиа. По данным СК, во время ремонта электросетей с крыши дома по улице Тереза, 8 сорвалась часть шифера. Она упала на восьмилетнюю девочку, которая в этот момент проезжала мимо на велосипеде. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе расследования они также оценят действия лиц, ответственных за проведение работ на крыше.