Жителей Ленобласти предупредили о замедлении мобильного интернета

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе возможно замедление мобильного интернета. Это связано с угрозой атаки БПЛА в западных, южных и восточных районах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 9:23 мск аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил работу. Ограничения были сняты через 40 минут.

Согласно данным на онлайн-табло Пулково, сегодня на вылет задерживаются 37 рейсов. Еще 9 отменено.