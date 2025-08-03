Полиция Кызыла составила 10 протоколов на водителей свадебного кортежа

В Кызыле водителям свадебного кортежа выписали десять административных протокола. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в полиции Тувы, основанием для проведения расследования стала видеозапись передвижение свадебного кортежа по центральной улице Кызыла 25 июля, которую в соцсети выложил очевидец. На кадрах записи видно, как машины выезжают на встречную полосу, пассажиры высовываются по пояс из салона. Некоторые участники торжества выходят из машин на проезжую часть и танцуют. История получила большой резонанс.

По информации МВД, в отношении четырех водителей Lexus, Toyota Camry, Hyundai Tucson и ВАЗ-2114 составили 10 административных протоколов, в частности за выезд на полосу встречного движения, не пристегнутый ремень безопасности и перевозку пассажиров вне кабины.

Илья Николаев