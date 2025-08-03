Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, вызванный падением обломков БПЛА, локализован. По информации оперштаба Кубани, воспламенение произошло в резервуаре с нефтепродуктами объемом 2 тыс. куб. м, позже огонь перекинулся на второй аналогичный резервуар.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Общая площадь возгорания составила 362 кв. м. К 06:05 пожарным удалось полностью ликвидировать горение на первом резервуаре, а в 07:30 — локализовать очаг на втором.
В результате падения фрагментов БПЛА также пострадали строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждены вторые этажи нескольких построек, огнем было охвачено около 40 кв. м. Пожар был оперативно потушен.
Сообщалось также о возгорании в торговом объекте, однако прибывшие на место спасатели признаков пожара не выявили.