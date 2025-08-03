Ставрополье ожидают ливни с градом и максимальная пожароопасность

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила штормовое предупреждение в Ставропольском крае на 4-5 августа и предупредила о чрезвычайной пожароопасности до конца 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В течение суток 4 и 5 августа в регионе местами ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и порывистым ветром до 20-25 метров в секунду. Синоптики не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ростом числа дорожно-транспортных происшествий, повреждением кровель, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Одновременно в большинстве районов Ставрополья до конца суток 3 августа и в течение 4 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В южной части края местами прогнозируется высокая пожароопасность 4 класса. РСЧС категорически запретила разведение открытого огня на этот период.

Ведомство призвало жителей региона соблюдать осторожность. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Тат Гаспарян