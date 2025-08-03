«Жилищник» пытался взыскать долг по ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова

ГБУ «Жилищник района Арбат» подало иск в суд с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Соответчиками по иску указаны его бывшая супруга Светлана Иванова и двое детей от первого брака. Об этом сообщают «РИА новости» со ссылкой на судебные документы.

В заявлении указаны долги за тепло, электроэнергию и другие услуги ЖКХ. В качестве обоснования своих требований «Жилищник» предоставил единый документ с данными о проживающих, документ о праве владения квартирой и выписку из лицевого счета. По данным агентства, иск был зарегистрирован 19 июня, но позднее суд его вернул. Причина не уточняется, однако, по данным «РИА Новости», это может быть связано с неточностями при оформлении документов. Агентство также отмечает, что бывшая супруга экс-замминистра в мае вернула свою девичью фамилию Захарова.

1 июля Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 100 млн рублей по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы.

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