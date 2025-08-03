Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей-иноагента Лазаревой

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (объявлена иноагентом). Постановление было вынесено в середине июля по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

«Суд... направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», - сообщил «РИА Новости» адвокат Леонид Соловьев.

В судебных материалах сказано, что в решении первой инстанции выявили нарушение УПК - суд не проверил, объявлена ли иноагент в международный розыск по этому делу. Выяснилось, что телеведущая объявлена только в федеральный розыск.

В конце 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).