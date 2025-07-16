Суд в Москве заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом), следует из карточки дела. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, предусмотренных законодательством России (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В декабре прошлого года госпожу Лазареву (признана иноагентом) заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Уголовное дело возбуждено 17 мая 2024-го. Поводом послужило заявление телеведущей об ударах украинских дронов по российским территориям.

Татьяна Лазарева (признана иноагентом) находится не в России. Телеведущая уехала в Испанию после начала военных действий на Украине. Ее внесли в реестр иноагентов в 2022 году.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Срок за интервью».