В столкновении четырех машин в Каменске-Уральском погиб один человек

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома на ул. Кутузова,16 в Каменске-Уральском, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии один человек погиб, четверо — пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

«Личности участников ДТП устанавливаются. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту автоаварии назначено проведение расследования»,— подчеркнули в ГИБДД.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, водитель Mercedes врезался во впереди едущий Nissan, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2107. «В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб, травмы различной степени тяжести получили три человек, один из которых несовершеннолетний, 2014 года рождения»,— пояснили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что все пострадавшие доставлены в Городскую больницу Каменска-Уральского для обследования и оказания медицинской помощи.

Прокуратура города взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с аварией. «Будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки»,— подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 1 августа, пьяная водитель в Каменске-Уральском устроила аварию с тремя пострадавшими. Она потеряла контроль над управлением Toyota Corolla и столкнулась с Chevrolet Lanos, которая стояла на перекрестке у дома на ул. Алюминиевая, 57. «В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Chevrolet Lanos с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу для оказания помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев