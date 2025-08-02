Пьяная водитель устроила аварию с тремя пострадавшими в Каменске-Уральском

Пьяная водитель потеряла контроль над управлением Toyota Corolla и столкнулась с Chevrolet Lanos, которая стояла на перекрестке в Каменске-Уральском у дома на ул. Алюминиевая, 57, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. По данным Госавтоинспекции, от удара Chevrolet Lanos отбросило на стойку дорожного знака. «В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Chevrolet Lanos с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу для оказания помощи»,— добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Алкотестер показал наличие 1,04 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Toyota Corolla. В отношении нее автоинспекторы составили административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения), по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на встречную полосу).

«На месте дорожной аварии автоинспекторы провели замеры, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, составили процессуальные документы. По факту инцидента проводится проверка»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев