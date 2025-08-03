Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Томской области

В Стрежевом (Томская область) в результате столкновения Toyota и Lada один человек погиб и четверо пострадали. Об инциденте сообщил Telegram-канал региональной полиции.

Авария, в обстоятельствах которой разбирается Госавтоинспекция, произошла на перекрестке улиц Строителей и Ермакова. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на перекресток на красный свет, где столкнулся с Lada Priora, водитель которой также проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 20-летний пассажир отечественного скончался на месте происшествия. Оба водителя и два пассажира Lada были доставлены в медучреждение.

Илья Николаев