Япония создаст международные правила по уборке космического мусора
Правительство Японии планирует создать список международных правил, касающихся удаления мусора из околоземного пространства, сообщает агентство Kyodo. Эти объекты представляют угрозу для спутников, систем космической связи, навигации и наблюдения.
До конца марта 2026 года Япония намерена определить юридические вопросы, а также механизмы получения необходимой информации, включая данные о владельцах объектов. Япония предполагает действовать в тесном контакте со структурами ООН.
Космический мусор, движущийся со скоростью 7-8 км/с, способен нанести ущерб даже при небольших размерах обломков. По данным Европейского космического агентства, вокруг Земли сейчас вращаются почти 3 тыс. отработавших спутников и около 2 тыс. фрагментов ракет.