Объем горящего в Адлере резервуара с топливом составил две тысячи кубометров

Объем горящего на нефтебазе в Адлерском районе резервуара с нефтепродуктами составил 2 тыс. куб. м. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональном оперштабе добавили, что в гаражном кооперативе на улице Авиационной обломки БПЛА повредили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных.

Также на улице Авиационной произошло возгорание магазина. На месте работают оперативные службы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Дмитрий Холодный