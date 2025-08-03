В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр Сочи рекомендовал жителям не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря. В качестве укрытия глава также рекомендовал использовать помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Тем, кто находится на улице, Андрей Прошунин рекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Глава курорта подчеркнул, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Он добавил: «Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки».

Дмитрий Холодный