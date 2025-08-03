Более 60 тыс. т гуманитарной помощи США невостребованы из-за сокращений Трампа

Более 60 тыс. т гуманитарной помощи, хранящегося на складах США по всему миру, оказались невостребованными из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гумпомощи. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, сотни ящиков с продовольствием скоро будут уничтожены, так как срок годности некоторых продуктов уже заканчивается. В частности, на складе в Род-Айленде простаивает около 185 тыс. коробок продовольствия стоимостью примерно $75 млн, которые были оплачены правительством США, но так и не отправлены.

21 января Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, объяснив это непропорционально высокими взносами. 3 февраля Белый дом фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID). 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что по итогам проверки 83% программ ведомства были прекращены.