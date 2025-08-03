Джон Кордоба забодал «Динамо»

Лидер чемпионата России по футболу «Локомотив» в третьем туре обыграл «Пари Нижний Новгород» — 3:2. Для железнодорожников это третья победа подряд, и они по-прежнему занимают первое место в премьер-лиге. В другом матче действующий чемпион страны «Краснодар» одолел московское «Динамо» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Краснодара» Диего Коста (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Игрок «Краснодара» Диего Коста (справа)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Для «Краснодара» домашние матчи чемпионата с московским «Динамо» в последнее время имели особый подтекст и счастливый конец. В сезоне-2023/24 победа над бело-голубыми принесла клубу Сергея Галицкого серебряные медали, а в прошлом он добыл в противостоянии с ними долгожданное золото. Но тогда команды встречались в заключительном 30-м туре, а сейчас это произошло в третьем, когда кубанцы, похоже, еще не пришли в себя после чемпионства, да и москвичи пока переживают последствия перестройки под требования нового главного тренера Валерия Карпина.

Впрочем, и сейчас «Краснодару» очень нужна была победа, так как в четырех матчах на старте нынешнего сезона с учетом Суперкубка и Кубка России он потерпел три поражения. Тем более что в предыдущем туре чемпионата черно-зеленые уже проиграли дома прямому конкуренту — «Локомотиву». Но и «Динамо», несмотря на многочисленные кадровые потери, приехало за очками. В отсутствие группы травмированных футболистов, к которой присоединились Максим Осипенко и Бителло, у бело-голубых дебютировал четвертый новичок, приобретенный в это летнее трансферное окно, — полузащитник Рубенс из бразильского «Атлетико Минейро». Учитывая, что легионер также может закрыть позицию левого защитника, Карпин использовал его именно в этом амплуа.

Рубенс сразу вписался в состав, и с его фланга, по крайней мере, угроз не возникало. Хотя обе команды позаботились о том, чтобы максимально обезопасить свои ворота.

У самого грозного нападающего хозяев Джона Кордобы, как и у динамовца Ивана Сергеева, даже не было возможности по ним ударить. А удар Виктора Са в руки голкипера гостей Андрея Лунева на опасный никак не тянул. Основную опасность представляли единоборства и фолы, которые приводили к повреждениям и предупреждениям. По желтой карточке до перерыва получили и Карпин с краснодарским коллегой Мурадом Мусаевым. На том оппоненты и разошлись по раздевалкам.

Во втором тайме Кордоба наконец-то добрался до верхового мяча и пробил, но опекавший колумбийца Николас Маричаль прихватил его рукой и сбил прицел. На VAR посчитали, что пенальти этот контакт не заслуживал. Вообще борьба с Кордобой как классическая, так и вольная велась на протяжении всего матча. Тот же Маричаль с Александром Кутицким вязали краснодарскую «девятку» по рукам и ногам. А когда они все-таки недосмотрели за ним на стандарте, Кордоба попал в Лунева. Придумать что-нибудь интересное с игры командам по-прежнему не удавалось, поэтому оставалось надеяться исключительно на стандартные положения. Как только хозяева ни грузили мяч в штрафную площадь, гости оказались хорошо готовыми к этим подачам.

Единственное, что бело-голубые все же не учли, — пробивную мощь и неутомимость Кордобы.

На 87-й минуте, уже на фоне усталости, колумбийский форвард ушел в отрыв по левому краю, затем резко поменял направление, сместился в центр и со страшной силой зарядил под перекладину из-за штрафной. Для «Динамо» это был просто нокаутирующий удар, который решил исход встречи. «Краснодар» одержал важную победу 1:0 и с шестью очками поднялся на третье место.

Выездной матч промежуточного лидера чемпионата «Локомотива» с одним из предполагаемых аутсайдеров премьер-лиги «Нижним Новгородом» прошел в Грозном. По техническим причинам волжане пока не могут принимать соперников на своем поле, при этом их проблемы тем, что домашняя арена закрыта на ремонт, не ограничивались. Под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского они начали сезон с трех поражений, не забив ни одного мяча.

Между тем на старте третьего тура железнодорожников опередили «Крылья Советов», разгромившие «Ростов» у него на Дону — 4:1. Причем снова у самарцев отличился арендованный у «Локомотива» Вадим Раков, который сам дважды поразил ворота и еще ассистировал Сергею Божину. Таким образом, они возглавили премьер-лигу с семью очками, а их нападающий — список лучших бомбардиров с четырьмя голами.

Москвичи открыли счет после того, как Зелимхан Бакаев слишком легко убежал за спину защитника Свена Карича по правому флангу и вырезал передачу на Дмитрия Воробьева, который в касание переправил мяч в сетку.

Правда, первыми вполне могли забить и нижегородцы, когда Вячеслав Грулев упустил отличный момент. Гостей спас вратарь Антон Митрюшкин, совершивший потом еще один сейв на Олакунле Олусегуне и не позволивший ему отыграть гол Воробьева.

Уже во втором тайме Митрюшкину помогла и перекладина после удара со стандарта Хуана Боселли. Чтобы не играть с огнем, Алексей Батраков увеличил преимущество железнодорожников. Но номинальные хозяева тут же сократили разницу, когда Евгений Морозов и Митрюшкин начудили в своей штрафной, за что их наказал Грулев. И даже когда Сергей Пиняев восстановил перевес, Тиаго Весино опять вернул «Нижний» в игру. Однако на этом голевая перестрелка закончилась. Победив 3:2, «Локомотив» с девятью очками вновь занял первую строчку в турнирной таблице и отодвинул «Крылья» на вторую.

Александр Ильин