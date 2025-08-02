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Дорожники приступили к ремонту на трассе «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области стартовал дорожный ремонт участка региональной автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи». Работы проходят на отрезке протяженностью более 13 км от Большой Ижоры до поселка Лебяжье, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

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Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Параллельно с ремонтом дорожного полотна трассы также обустраиваются тротуары и остановки общественного транспорта, идет ремонт водопропускных труб и восстановление обочин. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Одновременно с этим в том же Ломоносовском районе продолжаются работы на другой дороге: Анташи — Ропша — Красное Село. На участках от деревни Анташи до Дятлиц и от Ропши до Яльгелево и далее полностью завершено фрезерование и практически полностью уложен первый слой асфальта, уточнили в региональном правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пушкинском районе Петербурга завершен капитальный ремонт моста через безымянный ручей на территории поселка Шушары. Эта небольшая переправа дает возможность жителям близлежащих кварталов напрямую выезжать на Московское шоссе.

Андрей Цедрик

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