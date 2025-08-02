На Украине предъявили обвинения губернатору Воронежской области за помощь ВС РФ

Украинская прокуратура заочно предъявила обвинение губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В заявлении сказано, что господин Гусев обвиняется в поддержке Вооруженных сил России. Ему инкриминируют финансирование российской армии и передачу оборудования подразделениям ВС РФ.

Губернатор Гусев находится в нескольких санкционных списках, в том числе США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии.